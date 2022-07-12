В Хачмазе задержан мужчина, совершивший серию краж

В Хачмазском районе Азербайджана задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии краж.

В Хачмазском районе Азербайджана задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии краж.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в связи с поступившими заявлениями, задержан подозреваемый в совершении краж житель района Фейзулла Нурмамедов.

В ходе разбирательств установлено, что подозреваемый украл из нескольких магазинов на территории района различные алкогольные напитки, сигареты, предметы домашнего обихода и техническое оборудование на общую сумму более 3180 манатов, а также 330 манатов наличных денег.

По факту в Хачмазском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.