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В Хачмазе задержан мужчина, совершивший серию краж

В Хачмазе задержан мужчина, совершивший серию краж В Хачмазском районе Азербайджана задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии краж.
Происшествия
12 июля 2022 г. 15:51
В Хачмазе задержан мужчина, совершивший серию краж

В Хачмазском районе Азербайджана задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии краж.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в связи с поступившими заявлениями, задержан подозреваемый в совершении краж житель района Фейзулла Нурмамедов.

В ходе разбирательств установлено, что подозреваемый украл из нескольких магазинов на территории района различные алкогольные напитки, сигареты, предметы домашнего обихода и техническое оборудование на общую сумму более 3180 манатов, а также 330 манатов наличных денег.

По факту в Хачмазском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanılıb 

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