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    В Хачмазе задержан директор школы, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении 12-летней ученицы - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report

    Хачмаз. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе задержан директор школы, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении 12-летней ученицы.

    Как сообщает северное бюро Report, директор полной средней школы поселка Арзу Гюльфез Алхасов 1955 г.р. был задержан и доставлен в районную прокуратуру.

    Его задержали на основе жалобы родителей потерпевшей шестиклассницы. Отмечается, что находящийся на данный момент в районной прокуратуре директор учебного заведения допрашивается.

    Собравшиеся в связи с произошедшим в учебное заведение родители учащихся организовали акцию протеста с требованием уволить директора школы и привлечь его к уголовной ответственности.

    Сюда также прибыли заведующий районным отделом образования, замначальника отделения полиции Хачмазского района и сотрудники отделения.

    По факту ведется расследование. 

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