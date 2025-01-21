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В Хачмазе выявлены 25 водителей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения

В Хачмазе выявлены 25 водителей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения В Хачмазе выявлены 25 водителей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Происшествия
21 января 2025 г. 09:47
В Хачмазе выявлены 25 водителей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения

В Хачмазе выявлены 25 водителей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе профилактических мероприятий за последние 5 дней задержаны 14 водителей, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Собранные материалы направлены в суд для дачи правовой оценки, каждый из водителей арестован в административном порядке на 25 суток.

Также задержаны 11 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них также составлены административные протоколы.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda avtomobili narkotiklərin və spirtli içkinin təsiri altında idarə edən 25 sürücü aşkar olunub

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