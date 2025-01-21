В Хачмазе выявлены 25 водителей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения

В Хачмазе выявлены 25 водителей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

В Хачмазе выявлены 25 водителей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе профилактических мероприятий за последние 5 дней задержаны 14 водителей, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Собранные материалы направлены в суд для дачи правовой оценки, каждый из водителей арестован в административном порядке на 25 суток.

Также задержаны 11 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них также составлены административные протоколы.