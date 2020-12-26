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В Хачмазе выявлен незаконно работающий учебный центр

В Хачмазе выявлен незаконно работающий учебный центр В отношении Э.Сафиева и других сотрудников центра приняты предусмотренные законом меры
Происшествия
26 декабря 2020 г. 09:45
В Хачмазе выявлен незаконно работающий учебный центр

Сотрудники Хачмазского районного отдела полиции выявили незаконно работающий на территории района частный учебный центр.

Как сообщили Report из Губинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, деятельность учебного центра, используемого гражданином Эльмаром Сафиевым на основе аренды, была прекращена.

Находившиеся в центре подростки были переданы семьям, которых предупредили об ответственности перед детьми, а также соблюдении требований санитарно-карантинного режима.

В отношении Э.Сафиева и других сотрудников центра приняты предусмотренные законом меры.

По факту ведется разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda qanunsuz fəaliyyət göstərən tədris mərkəzi aşkarlanıb

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