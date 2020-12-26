В Хачмазе выявлен незаконно работающий учебный центр

Сотрудники Хачмазского районного отдела полиции выявили незаконно работающий на территории района частный учебный центр.
Как сообщили Report из Губинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, деятельность учебного центра, используемого гражданином Эльмаром Сафиевым на основе аренды, была прекращена.
Находившиеся в центре подростки были переданы семьям, которых предупредили об ответственности перед детьми, а также соблюдении требований санитарно-карантинного режима.
В отношении Э.Сафиева и других сотрудников центра приняты предусмотренные законом меры.
По факту ведется разбирательство.