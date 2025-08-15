В Хачмазе владелец автомастерской погиб от удара током

09:36 В Хачмазе мужчина погиб от удара током.

В Хачмазском районе мужчина погиб в результате поражения электрическим током.

Как сообщает Report, в селе Ниязова Хачмазского района владелец автомастерской Дашдемиров Шахид Гурбан оглу (1966 г. р.) получил смертельный удар током, пытаясь поднять рукой электрический кабель. По предварительным данным, он сделал это из-за свисающих над автомастерской интернет-проводов, мешавших проезду автомобилей.

В результате Ш.Дашдемиров с множественными травмами был доставлен Хачмазскую районную центральную больницу, но спасти его не удалось.

По факту ведется расследование.