О нас

В Хачмазе владелец автомастерской погиб от удара током

В Хачмазе владелец автомастерской погиб от удара током 09:36 В Хачмазе мужчина погиб от удара током.
Происшествия
15 августа 2025 г. 09:59
В Хачмазе владелец автомастерской погиб от удара током

В Хачмазском районе мужчина погиб в результате поражения электрическим током.

Как сообщает Report, в селе Ниязова Хачмазского района владелец автомастерской Дашдемиров Шахид Гурбан оглу (1966 г. р.) получил смертельный удар током, пытаясь поднять рукой электрический кабель. По предварительным данным, он сделал это из-за свисающих над автомастерской интернет-проводов, мешавших проезду автомобилей.

В результате Ш.Дашдемиров с множественными травмами был доставлен Хачмазскую районную центральную больницу, но спасти его не удалось.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xaçmazda avtomobil təmiri müəssisəsinin rəhbəri bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi