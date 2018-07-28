В Хачмазе в результате автомобильной аварии погибли 2 человека

28 июля, 2018 07:55

Хачмаз. 28 июля. REPORT.AZ/ На территории поселка Мухтадыр Хачмазского района столкнулись два автомобиля, в результате два человека погибли, трое ранены. Как сообщает местное бюро Report, погибшие являлись жителями села Кузунгышлаг Гусарского района - Саркаров Симран Расим оглы (1980 г.р.) и Балаев Вадим Нурбаба оглы (1988 г.р.). Раненые - житель Баку Алирзаев Мушфиг Низами оглы (1989 г.р.), жители села Кузунгышлаг Гусарского района Мустафаев Горхмаз Шовкат оглы (1987 г.р.) и Бабаев Наджаф Акиф оглы. Раненые помещены в Хачмазскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. По факту в Хачмазском РОП возбуждено уголовное дело.

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