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    В Хачмазе в результате автомобильной аварии погибли 2 человека

    Хачмаз. 28 июля. REPORT.AZ/ На территории поселка Мухтадыр Хачмазского района столкнулись два автомобиля, в результате два человека погибли, трое ранены.

    Как сообщает местное бюро Report, погибшие являлись жителями села Кузунгышлаг Гусарского района - Саркаров Симран Расим оглы (1980 г.р.) и Балаев Вадим Нурбаба оглы (1988 г.р.).

    Раненые - житель Баку Алирзаев Мушфиг Низами оглы (1989 г.р.), жители села Кузунгышлаг Гусарского района Мустафаев Горхмаз Шовкат оглы (1987 г.р.) и Бабаев Наджаф Акиф оглы.

    Раненые помещены в Хачмазскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту в Хачмазском РОП возбуждено уголовное дело. 

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