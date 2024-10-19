В Хачмазе в реке обнаружено тело мужчины

В Хачмазском районе в реке обнаружено тело 70-летнего мужчины.

В Хачмазском районе в реке обнаружено тело 70-летнего мужчины.

Как передает северное бюро Report, на участке реки в поселке Истису было обнаружено тело местного жителя Алихана Велихан оглу Мехдиханова (1954 г.р.).

Сообщается, что мужчина страдал психическим заболеванием, он покинул место жительства и ушел в неизвестном направлении трое суток назад, каких-либо вестей о нем не было.

Тело А.Мехдиханова было извлечено из воды и передано на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту ведется расследование.