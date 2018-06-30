В Хачмазе утонул человек

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Каспийском море утонул еще один человек.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС, в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация, что на территории поселка Мухтадыр Хачмазского района утонул человек.
Спасатели-водолазы Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения и спасения на водах прибыли на место происшествия и начали поиски гражданина.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
News DepartmentАвтор новости
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