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В Хачмазе у жителя Баку обнаружили наркотики и оружие

В Хачмазе у жителя Баку обнаружили наркотики и оружие Житель Баку Акшин Гасымов был задержан полицией на станции Худат в Хачмазском районе по подозрению в незаконном обороте наркотических средств
Происшествия
1 апреля 2021 г. 23:28
В Хачмазе у жителя Баку обнаружили наркотики и оружие

Житель Баку Акшин Гасымов был задержан полицией на станции Худат в Хачмазском районе по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе личного досмотра с участием понятых у А.Гасымова были обнаружены наркотики.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий выяснилось, что задержанный прячет огнестрельное оружие на территории станции Худат. Оперативники провели обыск и обнаружили в недостроенной постройке вблизи станции автомат АКС-74У (автомат Калашникова), магазин к нему и 20 патронов.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda Bakı sakinindən narkotik vasitə, silah və sursat aşkarlanıb

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