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    ​В Хачмазе свекор убил невестку

    По факту ведется расследование

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло убийство.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства врнутренних дел Азербайджана, происшествие зарегистрировано в районном селе Узуноба. Житель села Меликмамед Адыгезалов нанес ножевые ранения бывшей невестке Рамзие Абдуррахмановой. От полученных ранений Р.Абдуррахманова скончалась на месте происшествия.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Хачмазского РУП М.Адыгезалов был задержан.

    По факту ведется расследование.

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