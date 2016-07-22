​В Хачмазе свекор убил невестку

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло убийство.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства врнутренних дел Азербайджана, происшествие зарегистрировано в районном селе Узуноба. Житель села Меликмамед Адыгезалов нанес ножевые ранения бывшей невестке Рамзие Абдуррахмановой. От полученных ранений Р.Абдуррахманова скончалась на месте происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Хачмазского РУП М.Адыгезалов был задержан.

По факту ведется расследование.