В Хачмазе столкнулись легковые автомобили, пострадали четыре человека

В селе Муршудоба Хачмазского района на 32-м км автодороги Гяндоб-Ялама произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В селе Муршудоба Хачмазского района на 32-м км автодороги Гяндоб-Ялама произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report , в результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-21010" травмы различной степени тяжести получили житель села Моругоба Хачмазского района Виталий Рауфович Новрузов (1986 г.р.), житель Худата Бахруз Аллахъяр оглу Хамраев (1981), жительница Бардинского района Эльминаз Рахид гызы Алиева (1993) и один несовершеннолетний.

Пострадавшие госпитализированы в Хачмазскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.