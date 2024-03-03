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В Хачмазе столкнулись легковые автомобили, пострадали четыре человека

В Хачмазе столкнулись легковые автомобили, пострадали четыре человека В селе Муршудоба Хачмазского района на 32-м км автодороги Гяндоб-Ялама произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
3 марта 2024 г. 17:36
В Хачмазе столкнулись легковые автомобили, пострадали четыре человека

В селе Муршудоба Хачмазского района на 32-м км автодороги Гяндоб-Ялама произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, в результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-21010" травмы различной степени тяжести получили житель села Моругоба Хачмазского района Виталий Рауфович Новрузов (1986 г.р.), житель Худата Бахруз Аллахъяр оглу Хамраев (1981), жительница Бардинского района Эльминаз Рахид гызы Алиева (1993) и один несовершеннолетний.

Пострадавшие госпитализированы в Хачмазскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

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