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В Хачмазе столкнулись два грузовика, есть погибший и раненые

В Хачмазе столкнулись два грузовика, есть погибший и раненые В селе Муршудоба Хачмазского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
15 февраля 2024 г. 17:45
В Хачмазе столкнулись два грузовика, есть погибший и раненые

В результате столкновения двух грузовых автомобилей в селе Муршудоба Хачмазского района на месте происшествия от полученных травм скончался Узеир Новрузов.

Как сообщает северное бюро Report, жители села 1-й Нюгеди Губинского района Джавид Гонагбеев и Балакиши Мамедов были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.

16:45

В селе Муршудоба Хачмазского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, грузовик Ford столкнулся с грузовиком Mercedes с двумя прицепами.

В результате погиб один человек, еще двое с тяжелыми травмами были доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda iki yük avtomobili toqquşub, ölən və ağır yaralılar var - YENİLƏNİB

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