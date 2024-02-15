В Хачмазе столкнулись два грузовика, есть погибший и раненые

В селе Муршудоба Хачмазского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В результате столкновения двух грузовых автомобилей в селе Муршудоба Хачмазского района на месте происшествия от полученных травм скончался Узеир Новрузов.

Как сообщает северное бюро Report, жители села 1-й Нюгеди Губинского района Джавид Гонагбеев и Балакиши Мамедов были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.

16:45

В селе Муршудоба Хачмазского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, грузовик Ford столкнулся с грузовиком Mercedes с двумя прицепами.

В результате погиб один человек, еще двое с тяжелыми травмами были доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.