В Хачмазе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

На 35-м км автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама, проходящем через село Няраджан Хачмазского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает северное бюро Report, легковой автомобиль марки "ВАЗ-21099" столкнулся с автомобилем "ГАЗ-3110".
В результате ДТП различные телесные повреждения получили Алим Алирза оглы Новрузов (1997 г.р.), Гульяна Тахирмирза гызы Новрузова(1998 г.р.), Хиджран Нурбаба гызы Ганбарова (1971 г.р) и Джанполад Джаваншир гызы Ганбарова (1967 г.р.).
Пострадавшие были доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу с помощью бригады скорой медицинской помощи.
По факту ведется расследование.