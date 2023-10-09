В Хачмазе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Хачмазе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

На 35-м км автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама, проходящем через село Няраджан Хачмазского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

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На 35-м км автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама, проходящем через село Няраджан Хачмазского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает северное бюро Report, легковой автомобиль марки "ВАЗ-21099" столкнулся с автомобилем "ГАЗ-3110". В результате ДТП различные телесные повреждения получили Алим Алирза оглы Новрузов (1997 г.р.), Гульяна Тахирмирза гызы Новрузова(1998 г.р.), Хиджран Нурбаба гызы Ганбарова (1971 г.р) и Джанполад Джаваншир гызы Ганбарова (1967 г.р.). Пострадавшие были доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу с помощью бригады скорой медицинской помощи. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал