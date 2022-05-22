В Хачмазе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Нараджан-Узуноба.

Так, в результате столкновения автомобилей марок "Газель" и BMW пострадали 4 человека: Севда Шукюр гызы Халилова, 1965 г.р., Севда Мурсал гызы Халилова, 1972 г.р., Гадир Абубакир оглы Мусаев, 1993 г.р. и Амрах Горхмаз оглы Меджидов, 1991 г.р.

Раненые с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Хачмазскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.