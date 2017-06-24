В Хачмазе сокращен срок наказания лицу, нанесшему ножевое ранение в сердце односельчанину

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершилось заседание по апелляционной жалобе на приговор суда по уголовному делу Тейюба Агакеримова, обвиненного в умышленном убийстве.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Видади Джафарова.

По решению, апелляционная жалоба Т. Агакеримова была частично удовлетворена, решение суда первой инстанции изменено. Срок лишения свободы был сокращен с 14 лет до 11 лет и 3 месяцев.

Отметим, что инцидент произошел в селе Ени Судур Хачмазского района. На почве личной неприязни Тейюб Шахбала оглу Агакеримов 1992 г.р. нанес ножевое ранение 24-летнему односельчанину Роману Шюкюрага оглу Алиосманову. Т. Агакеримов нанес Р. Алиосманову 3 ножевых удара. Один из ударов пришелся в сердце. Р. Алиосманов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его жизнь удалось спасти.

Т. Агакеримов был задержан.

Ему инкриминировали статьи 29, 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) УК.

Решением Бакиснкого суда по тяжким преступлениям он был осужден на 14 лет заключения. Не согласившись с решением суда, он подал апелляционную жалобу.