В Хачмазе сгорел частный дом, принадлежащий семье шехида

Хачмаз. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе сгорел принадлежащий семье шехида частный дом.

Как сообщает северное бюро Report, пожар произошел в селе Гаргалыг.

В результате пожара полностью сгорел двухэтажный частный дом местного жителя Джавида Хилал оглу Тагиева. Хотя никто не пострадал, 6-комнатный дом полностью сгорел вместе с вещами.

На место происшествия были привлечены две пожарные машины и живая сила Хачмазской противопожарной службы МЧС. По предварительной версии, пожар начался в результате короткого замыкания.

Факт расследуется.