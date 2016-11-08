 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Хачмазе сгорел частный дом, принадлежащий семье шехида

    По факту ведется расследование

    Хачмаз. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе сгорел принадлежащий семье шехида частный дом. 

    Как сообщает северное бюро Report, пожар произошел в селе Гаргалыг. 

    В результате пожара полностью сгорел двухэтажный частный дом местного жителя Джавида Хилал оглу Тагиева. Хотя никто не пострадал, 6-комнатный дом полностью сгорел вместе с вещами. 

    На место происшествия были привлечены две пожарные машины и живая сила Хачмазской противопожарной службы МЧС. По предварительной версии, пожар начался в результате короткого замыкания. 

    Факт расследуется. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi