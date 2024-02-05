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В Хачмазе пять человек задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В Хачмазе пять человек задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков Сотрудники Хачмазского районного управления полиции (РУП) в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задержали пять человек.
Происшествия
5 февраля 2024 г. 12:14
В Хачмазе пять человек задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Хачмазского районного управления полиции (РУП) в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задержали пять человек.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, по подозрению в хранении и сбыте наркотиков задержаны жители района Аббас Аббасов, Джошгун Гадиров, Рамид Насруллаев, Фикрет Алиев и житель Губинского района Фирудин Мамедов.

При личном досмотре у задержанных были обнаружены и изъяты героин, марихуана и психотропное вещество метамфетамин.

В рамках возбужденных уголовных дел суд вынес решение о заключении под стражу Аббасова, Гадирова, Мамедова и Алиева. В отношении Рамида Насруллаева избрана меры пресечения в виде передачи под надзор полиции.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda əməliyyatlar zamanı 6 nəfər saxlanılıb 

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