В Хачмазе пять человек задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Хачмазского районного управления полиции (РУП) в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задержали пять человек.

Сотрудники Хачмазского районного управления полиции (РУП) в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задержали пять человек.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, по подозрению в хранении и сбыте наркотиков задержаны жители района Аббас Аббасов, Джошгун Гадиров, Рамид Насруллаев, Фикрет Алиев и житель Губинского района Фирудин Мамедов.

При личном досмотре у задержанных были обнаружены и изъяты героин, марихуана и психотропное вещество метамфетамин.

В рамках возбужденных уголовных дел суд вынес решение о заключении под стражу Аббасова, Гадирова, Мамедова и Алиева. В отношении Рамида Насруллаева избрана меры пресечения в виде передачи под надзор полиции.