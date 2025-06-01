В Хачмазе прояснилась судьба пропавшей без вести два года назад 59-летней женщины

Пропавшая два года назад в Хачмазском районе женщина с нарушением зрения была убита.

Пропавшая два года назад в Хачмазском районе женщина с нарушением зрения была убита.

Как передает северное бюро Report , правоохранителям удалось выяснить, что женщину убили, после чего тело для скрытия следов закопали.

Информация о пропаже 59-летней жительницы Хачмазского района Гюльхар Джахангировой, у которой было нарушение зрения, поступила в полицию 18 июля 2023 года. За прошедшие два года поиски пропавшей женщины не дали никаких результатов. Однако недавно было установлено, что женщина была убита.

На место захоронения тела были привлечены сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, женщину убил водитель такси, его личность не раскрывается.

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

По факту ведется расследование.