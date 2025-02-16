О нас

В Хачмазе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

В Хачмазе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом В селе Кёхня Худат Хачмазского района произошло тяжелое ДТП, в котором погиб один человек, еще один получил серьезные травмы.
Происшествия
16 февраля 2025 г. 21:25
В Хачмазе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

В селе Кёхня Худат Хачмазского района произошло тяжелое ДТП, в котором погиб один человек, еще один получил серьезные травмы.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомобильной дороги Худат - Гусар.

Так, легковой автомобиль Mercedes съехал с проезжей части и столкнулся с деревом. В результате аварии водитель, житель Худата Мурад Меликмамедов, скончался на месте происшествия, находившаяся в транспортном средстве жительница Гусарского района Гюльнар Гусейнова получила различные травмы, она доставлена в больницу.

По факту начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xaçmazda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan var

Другие новости из категории

Дорожная полиция Азербайджана призвала водителей к бдительности на фоне ожидаемого в регионах тумана
Дорожная полиция Азербайджана призвала водителей к бдительности на фоне ожидаемого в регионах тумана
16 февраля 2025 г. 20:06
В Гёйчае в квартире обнаружено тело
В Гёйчае в квартире обнаружено тело
16 февраля 2025 г. 19:49
В результате инцидента с гранатой между родственниками в Геранбое пострадал один человек
В результате инцидента с гранатой между родственниками в Геранбое пострадал один человек
16 февраля 2025 г. 18:56
Пострадавшие в ДТП на трассе Баку-Губа граждане Пакистана выписаны из больницы
Пострадавшие в ДТП на трассе Баку-Губа граждане Пакистана выписаны из больницы
16 февраля 2025 г. 14:49
В Саатлы отец и сын задержаны по подозрению в совершении убийства
В Саатлы отец и сын задержаны по подозрению в совершении убийства
16 февраля 2025 г. 14:36
Число пострадавших в массовом ДТП в Уджаре достигло 22 человек
ФотоЧисло пострадавших в массовом ДТП в Уджаре достигло 22 человек
16 февраля 2025 г. 13:06
МЧС распространило информацию в связи с ДТП в Уджаре
МЧС распространило информацию в связи с ДТП в Уджаре
16 февраля 2025 г. 10:53
В серьезном ДТП на трассе Баку-Губа пострадали четыре иностранца
В серьезном ДТП на трассе Баку-Губа пострадали четыре иностранца
15 февраля 2025 г. 21:25
В Агстафе четыре человека отравились угарным газом
В Агстафе четыре человека отравились угарным газом
15 февраля 2025 г. 20:53
В серьезном ДТП на западе Турции пострадали 25 человек
ВидеоВ серьезном ДТП на западе Турции пострадали 25 человек
15 февраля 2025 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi