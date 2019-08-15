В Хачмазе произошло ДТП, есть раненые

В Хачмазе произошло ДТП, есть раненые

15 августа, 2019 18:55

© Foto: "Report" https://report.az/storage/news/79e29e82b9abcd25ee7f00de548c0f3b/19bfbde4-778c-4cb5-97c2-2edfbf191e54_292.jpg В Хачмазе произошло ДТП. Как сообщает северное бюро Report, авария отмечена в селе Рагимоба. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей жители села Гархун Губинского района Гурбанова Сара Гаджиага гызы 1979 г.р. и Гасымова Дурдана Мирали гызы 1982 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Раненые доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу. Д.Гасымовой назначили амбулаторное лечение. С учетом тяжелого состояния С.Гурбановой, ее направили на стационарное лечение. По факту ведется расследование.

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