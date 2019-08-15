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В Хачмазе произошло ДТП, есть раненые

В Хачмазе произошло ДТП, есть раненые
© Foto: "Report"

В Хачмазе произошло ДТП.

Как сообщает северное бюро Report, авария отмечена в селе Рагимоба. 

В результате столкновения легкового и грузового автомобилей жители села Гархун Губинского района Гурбанова Сара Гаджиага гызы 1979 г.р. и Гасымова Дурдана Мирали гызы 1982 г.р. получили травмы различной степени тяжести.  

Раненые доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу. Д.Гасымовой назначили амбулаторное лечение. С учетом тяжелого состояния С.Гурбановой, ее направили на стационарное лечение. 

По факту ведется расследование. 

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