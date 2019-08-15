В Хачмазе произошло ДТП, есть раненые

В Хачмазе произошло ДТП.
Как сообщает северное бюро Report, авария отмечена в селе Рагимоба.
В результате столкновения легкового и грузового автомобилей жители села Гархун Губинского района Гурбанова Сара Гаджиага гызы 1979 г.р. и Гасымова Дурдана Мирали гызы 1982 г.р. получили травмы различной степени тяжести.
Раненые доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу. Д.Гасымовой назначили амбулаторное лечение. С учетом тяжелого состояния С.Гурбановой, ее направили на стационарное лечение.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости