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В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие В Хачмазском районе произошло ДТП. Как передает северное бюро «Report», происшествие зафиксировано на 13 км автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама, на участке, пересекающем реку Вел-вела. Так, легковые автомобили «Фольксваген-Пассат» и «ВАЗ-2107» столкнулись с
Происшествия
14 октября 2022 г. 22:24
В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Хачмазском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Как передает северное бюро Report, происшествие зафиксировано на мосту через реку Велвелечай на 13 км автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама.

Так, столкнулись легковые автомобили "Фольксваген Пассат", "ВАЗ-2107" и грузовик "КамАЗ".

В результате получили травмы различной степени тяжести житель города Сумгайыт Эльхан Эльдар оглу Шафиев, 1983 года рождения, житель Губинского района Мухаммед Идрис оглу Алирзаев, 1996 года рождения. Раненые доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу.

По словам очевидцев, причиной аварии стало нарушение водителем "Пассат" ПДД при обгоне.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda zəncirvari qəza olub, xəsarət alanlar var

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