В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Хачмазском районе произошло ДТП. Как передает северное бюро «Report», происшествие зафиксировано на 13 км автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама, на участке, пересекающем реку Вел-вела. Так, легковые автомобили «Фольксваген-Пассат» и «ВАЗ-2107» столкнулись с

https://static.report.az/photo/5492bff8-ab71-3390-b137-dbbdc9885dd8.jpg https://static.report.az/photo/5492bff8-ab71-3390-b137-dbbdc9885dd8.jpg

В Хачмазском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек. Как передает северное бюро Report , происшествие зафиксировано на мосту через реку Велвелечай на 13 км автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама. Так, столкнулись легковые автомобили "Фольксваген Пассат", "ВАЗ-2107" и грузовик "КамАЗ". В результате получили травмы различной степени тяжести житель города Сумгайыт Эльхан Эльдар оглу Шафиев, 1983 года рождения, житель Губинского района Мухаммед Идрис оглу Алирзаев, 1996 года рождения. Раненые доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу. По словам очевидцев, причиной аварии стало нарушение водителем "Пассат" ПДД при обгоне. По факту начато расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram