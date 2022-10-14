В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Хачмазском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.
Как передает северное бюро
Так, столкнулись легковые автомобили "Фольксваген Пассат", "ВАЗ-2107" и грузовик "КамАЗ".
В результате получили травмы различной степени тяжести житель города Сумгайыт Эльхан Эльдар оглу Шафиев, 1983 года рождения, житель Губинского района Мухаммед Идрис оглу Алирзаев, 1996 года рождения. Раненые доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу.
По словам очевидцев, причиной аварии стало нарушение водителем "Пассат" ПДД при обгоне.
По факту начато расследование.