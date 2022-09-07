В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомобильной дороги Баку-Губа-Россия, проходящем через Хачмаз.

Столкнулись автомобили марок "Shacman" и "Ford". Во время аварии Ильгар Наибхан оглу Оруджев (1968 г.р.), Эмиль Аловсат оглу Бадалов (1989 г.р.) и Шахин Шахмурад оглу Искендеров (1989 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу.