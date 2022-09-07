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В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
7 сентября 2022 г. 16:51
В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомобильной дороги Баку-Губа-Россия, проходящем через Хачмаз.

Столкнулись автомобили марок "Shacman" и "Ford". Во время аварии Ильгар Наибхан оглу Оруджев (1968 г.р.), Эмиль Аловсат оглу Бадалов (1989 г.р.) и Шахин Шахмурад оглу Искендеров (1989 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

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