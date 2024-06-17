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В Хачмазе произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Хачмазе произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие В селе Ниязова Хачмазского района произошло тяжелое ДТП, в результате один человек погиб и трое получили травмы.
Происшествия
17 июня 2024 г. 16:22
В Хачмазе произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

В селе Ниязова Хачмазского района произошло тяжелое ДТП, в результате один человек погиб и трое получили травмы.

Как сообщает северное бюро Report, водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление, транспортное средство перевернулось и упало в овраг.

Погиб житель Хачмазского района Ахмедов Габиль Азизага оглу (1959 г.р.), а Ахмедов Акрам (1957 г.р.), Ахмедова Рахиля (1959 г.р.) и Ахмедова Мафиза (1960 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые были доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda avtomobil dərəyə aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

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