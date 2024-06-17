В Хачмазе произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Хачмазе произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

В селе Ниязова Хачмазского района произошло тяжелое ДТП, в результате один человек погиб и трое получили травмы.

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В селе Ниязова Хачмазского района произошло тяжелое ДТП, в результате один человек погиб и трое получили травмы. Как сообщает северное бюро Report, водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление, транспортное средство перевернулось и упало в овраг. Погиб житель Хачмазского района Ахмедов Габиль Азизага оглу (1959 г.р.), а Ахмедов Акрам (1957 г.р.), Ахмедова Рахиля (1959 г.р.) и Ахмедова Мафиза (1960 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые были доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал