В Хачмазе произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

В селе Ниязова Хачмазского района произошло тяжелое ДТП, в результате один человек погиб и трое получили травмы.
Как сообщает северное бюро Report, водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление, транспортное средство перевернулось и упало в овраг.
Погиб житель Хачмазского района Ахмедов Габиль Азизага оглу (1959 г.р.), а Ахмедов Акрам (1957 г.р.), Ахмедова Рахиля (1959 г.р.) и Ахмедова Мафиза (1960 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Раненые были доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.