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В Хачмазе полиция задержала подозреваемого в убийстве двух односельчан

В Хачмазе полиция задержала подозреваемого в убийстве двух односельчан 9 апреля в полицию поступила информация о том, что при пожаре в одном из домов в селе Ялама Хачмазского района погибли два человека.
Происшествия
27 июня 2023 г. 00:17
В Хачмазе полиция задержала подозреваемого в убийстве двух односельчан

9 апреля в полицию поступила информация о том, что при пожаре в одном из домов в селе Ялама Хачмазского района погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-розыскных и оперативно-следственных мероприятий сотрудников полиции было установлено, что сгоревшие в доме лица были убиты до пожара, а дом был намеренно подожжен с целью сокрытия следов.

Подозреваемый в совершении уголовного преступления житель села Рамин Рахман оглы Агаханов, 1996 года рождения задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

По предварительной информации, преступление было связано с денежной ссорой.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda ev sakinlərini öldürüb evi yandıran şəxsi polis ifşa edib

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