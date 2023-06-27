В Хачмазе полиция задержала подозреваемого в убийстве двух односельчан

9 апреля в полицию поступила информация о том, что при пожаре в одном из домов в селе Ялама Хачмазского района погибли два человека.

9 апреля в полицию поступила информация о том, что при пожаре в одном из домов в селе Ялама Хачмазского района погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-розыскных и оперативно-следственных мероприятий сотрудников полиции было установлено, что сгоревшие в доме лица были убиты до пожара, а дом был намеренно подожжен с целью сокрытия следов.

Подозреваемый в совершении уголовного преступления житель села Рамин Рахман оглы Агаханов, 1996 года рождения задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

По предварительной информации, преступление было связано с денежной ссорой.

По факту ведется расследование.