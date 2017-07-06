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    В Хачмазе покончила с собой мать четырех детей

    Она повесилась в собственном доме

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло самоубийство.

    Как сообщает северное бюро Report, 5 июля в районе 10 часов вечера в селе Ханлыгоба 41-летняя Натаван Рамазан гызы Гурбанова покончила с собой.

    Она повесилась в собственном доме.

    Н.Гурбанова была матерью четырех детей. Ее тело обнаружили дочери.

    Причина самоубийства неизвестна.

    Тело было исследовано в Хачмазском районном отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По факту в Хачмазской районной прокуратуре по статье 125 Уголовного кодекса (доведения до самоубийства) возбуждено уголовное дело.

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