Установлена личность водителя, погибшего в аварии в Хачмазе - ОБНОВЛЕНО

Хачмаз. 18 октября. REPORT.AZ/ Установлена личность водителя, погибшего в аварии в Хачмазе.

Как сообщает северное бюро Report, им является житель села Кеймарат Азизов Расул Юнус оглу (1969 г.р.).

***10:24

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на участке трассы Хачмаз-Губа, проходящей через село Агйазы Будуг.

Согласно информации, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" потерял управление и перевернулся на обочину дороги. В результате аварии погиб водитель автомобиля, личность которого не установлена.

На место происшествия приехала машина скорой медицинской помощи Хачмазской районной центральной больницы. Тело водителя направлено в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту начато расследование в Хачмазском районном отделении полиции.