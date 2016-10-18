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    Установлена личность водителя, погибшего в аварии в Хачмазе - ОБНОВЛЕНО

    По факту начато расследование

    Хачмаз. 18 октября. REPORT.AZ/ Установлена личность водителя, погибшего в аварии в Хачмазе.

    Как сообщает северное бюро Report, им является житель села Кеймарат Азизов Расул Юнус оглу (1969 г.р.).

    ***10:24

    В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

    Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на участке трассы Хачмаз-Губа, проходящей через село Агйазы Будуг.

    Согласно информации, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" потерял управление и перевернулся на обочину дороги. В результате аварии погиб водитель автомобиля, личность которого не установлена.

    На место происшествия приехала машина скорой медицинской помощи Хачмазской районной центральной больницы. Тело водителя направлено в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. 

    По факту начато расследование в Хачмазском районном отделении полиции.

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