В Хачмазе начался суд над обвиняемым в педофилии директором школы

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Хачмазском районном суде началось судебное заседание по уголовному делу в отношении директора средней школы Гюльфеза Алхасова, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении 12-летней ученицы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Физули Мирзагулиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

После адвокат директора Г.Алхасова подал ходатайства, попросив заменить меру пресечения в виде ареста в отношении его подзащитного на домашний арест, а также выразил протест составу суда.

По мнению адвоката, нахождение уголовного дела в производстве судьи Ф.Мирзагулиева создаст предпосылки для необъективного рассмотрения дела, неверной правовой оценки доказательств.

Судья также рассмотрел ходатайство об аресте Г.Алхасова.

Кроме того, адвокат выразил протест в отношении всего состава суда Хачмазского районного суда и попросил изъять материалы дела у суда и передать в другой суд.

Ходатайство было отклонено, принято решение о передачи дела на рассмотрение суда.

Недовольный решением адвокат подал апелляционную жалобу. Сумгайытский апелляционный суд отклонил протест. По решению, дело было возвращено Хачмазский районный суд для рассмотрения в бывшем составе.

Отметим, что в прошлом году директор полной средней школы поселка Арзу Хачмазского района Г.Алхасов 1955 г.р. был арестован по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении ученицы 6-го класса 2006 г.р. Он был задержан на основе жалобы родителей 12-летней девочки в полицию и прокуратуру.

На основе представления Хачмазской районной прокуратуры в отношении Г.Алхасова было принято решение об отстранении от занимаемой должности и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Затем уголовное дело было завершено и направлено в Хачмазский районный суд.