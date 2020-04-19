В Хачмазе мужчина застрелил шурина

​В Хачмазе мужчина застрелил шурина

19 апреля, 2020 16:12

https://report.az/storage/news/778159239d7e0893b8442a343db9bba5/f92c6050-6971-4207-a614-9437643d67eb_292.jpg В Хачмазском районе произошел вооруженный инцидент. Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Агтала. По предварительной информации, житель села Фазиль Гулиев, пришедший домой в нетрезвом состоянии, поспорил со своей женой. Вмешавшийся в разговор шурин Ф.Гулиева Мурад Расул оглы Аллахвердиев, 1994 года рождения, попытался успокоить пару. Еще больше разозлившийся Ф.Гулиев, застрелил из огнестрельного оружия М.Аллахвердиева. Пострадавший был помещен в травматологическое отделение Хачмазской центральной районной больницы. По факту районная прокуратура ведет расследование.

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