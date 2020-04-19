​В Хачмазе мужчина застрелил шурина

В Хачмазском районе произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Агтала.
По предварительной информации, житель села Фазиль Гулиев, пришедший домой в нетрезвом состоянии, поспорил со своей женой.
Вмешавшийся в разговор шурин Ф.Гулиева Мурад Расул оглы Аллахвердиев, 1994 года рождения, попытался успокоить пару.
Еще больше разозлившийся Ф.Гулиев, застрелил из огнестрельного оружия М.Аллахвердиева.
Пострадавший был помещен в травматологическое отделение Хачмазской центральной районной больницы.
По факту районная прокуратура ведет расследование.