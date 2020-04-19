Наверх

В Хачмазе мужчина застрелил шурина

​В Хачмазе мужчина застрелил шурина

В Хачмазском районе произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Агтала.

По предварительной информации, житель села Фазиль Гулиев, пришедший домой в нетрезвом состоянии, поспорил со своей женой.

Вмешавшийся в разговор шурин Ф.Гулиева Мурад Расул оглы Аллахвердиев, 1994 года рождения, попытался успокоить пару.

Еще больше разозлившийся Ф.Гулиев, застрелил из огнестрельного оружия М.Аллахвердиева.

Пострадавший был помещен в травматологическое отделение Хачмазской центральной районной больницы. 

По факту районная прокуратура ведет расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!