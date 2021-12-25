В Хачмазе молодая женщина скончалась от отравления угарным газом

В Хачмазском районе произошел несчастный случай.

В Хачмазском районе произошел несчастный случай.

Как передает северное бюро Report, Гюльназ Амиршах гызы Султанова, 1995 года рождения отравилась угарным газом.

На место происшествия были вызваны врачи городской скорой помощи. Хотя потерявшей сознание женщине была оказана первая помощь, спасти ее жизнь не удалось.

Тело Г.Султановой для обследования передано в Хачмазское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.