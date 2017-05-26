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    В Хачмазе мать совершила суицид, повесившись на ремне сына

    По факту возбуждено уголовное дело

    Хачмаз. 26 мая. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе 34-летняя женщина совершила суицид. 

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на улице Гялябе,7 в Хачмазе.

    Так, проживающая по указанному адресу 34-летняя Кямала Сардар гызы Тагыева повесилась на дверях своего дома на спортивном ремне сына.

    Как сообщили местному бюро Report в Хачмазской прокуратуре, у женщины остались двое детей. Она развелась с мужем и вернулась в дом отца в связи с психическим состоянием. 

    Правоохранительные органы побывали на месте происшествия, была проведена медэкспертиза тела.

    По факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 Уголовного кодекса.

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