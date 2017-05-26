В Хачмазе мать совершила суицид, повесившись на ремне сына

Хачмаз. 26 мая. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе 34-летняя женщина совершила суицид.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на улице Гялябе,7 в Хачмазе.

Так, проживающая по указанному адресу 34-летняя Кямала Сардар гызы Тагыева повесилась на дверях своего дома на спортивном ремне сына.

Как сообщили местному бюро Report в Хачмазской прокуратуре, у женщины остались двое детей. Она развелась с мужем и вернулась в дом отца в связи с психическим состоянием.

Правоохранительные органы побывали на месте происшествия, была проведена медэкспертиза тела.

По факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 Уголовного кодекса.