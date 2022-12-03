В Хачмазе из оздоровительного центра и домов совершены кражи на 22 000 манатов

В Хачмазе из оздоровительного центра и частных домов совершены кражи на 22 000 манатов.

В Хачмазе из оздоровительного центра и частных домов совершены кражи на 22 000 манатов.

Об этом Report сообщили в губинской региональной группе пресс-службе МВД.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции (РОП), по подозрению в совершении кражи был задержан житель района Джалал Джафаров.

Он украл из действующего на территории района оздоровительного центра различные железные трубы, ремонтно-строительные инструменты, кровельные материалы и электрооборудование на общую сумму 10 000 манатов.

Кроме того, Дж.Джафаров украл из частного жилого дома музыкальные инструменты, ковры, золотые украшения, водонагреватель и др. на общую сумму 10 200 манатов.

В ходе продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий был также задержан житель района Рамиль Султанов, который из частного жилого дома украл различные предметы домашнего обихода на общую сумму 1890 манатов.

По данному факту в Хачмазском РОП возбуждено уголовное дело, в отношении обоих лиц решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.