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    В Хачмазе автомобиль врезался в дерево, два человека получили тяжелые травмы

    По факту ведется расследование

    Хачмаз. 24 августа. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на 47 км магистрали Гандоб-Ялама.

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки Volkswagen-Passat с государственным регистрационным номером 90 NT 637, житель Хачмаза 25-летний Эльвин Нохбала оглу Шихыев врезался в дерево на обочине дороги.

    Оставшиеся в деформированном автомобиле водитель и его пассажирка, жительница Хачмаза Турана Гаджиахмед гызы Гейбетова получили тяжелые травмы.

    Состояние доставленных в Хачмазскую районную центральную больницу пострадавших остается тяжелым.

    Сотрудники отделения полиции Хачмазского района производят осмотр места происшествия.

    По факту ведется расследование. 

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