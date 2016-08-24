В Хачмазе автомобиль врезался в дерево, два человека получили тяжелые травмы

Хачмаз. 24 августа. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на 47 км магистрали Гандоб-Ялама.
Потеряв управление за рулем автомобиля марки Volkswagen-Passat с государственным регистрационным номером 90 NT 637, житель Хачмаза 25-летний Эльвин Нохбала оглу Шихыев врезался в дерево на обочине дороги.
Оставшиеся в деформированном автомобиле водитель и его пассажирка, жительница Хачмаза Турана Гаджиахмед гызы Гейбетова получили тяжелые травмы.
Состояние доставленных в Хачмазскую районную центральную больницу пострадавших остается тяжелым.
Сотрудники отделения полиции Хачмазского района производят осмотр места происшествия.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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