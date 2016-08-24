В Хачмазе автомобиль врезался в дерево, два человека получили тяжелые травмы

Хачмаз. 24 августа. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на 47 км магистрали Гандоб-Ялама.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки Volkswagen-Passat с государственным регистрационным номером 90 NT 637, житель Хачмаза 25-летний Эльвин Нохбала оглу Шихыев врезался в дерево на обочине дороги.

Оставшиеся в деформированном автомобиле водитель и его пассажирка, жительница Хачмаза Турана Гаджиахмед гызы Гейбетова получили тяжелые травмы.

Состояние доставленных в Хачмазскую районную центральную больницу пострадавших остается тяжелым.

Сотрудники отделения полиции Хачмазского района производят осмотр места происшествия.

По факту ведется расследование.

