Наверх

В Хачмазе автомобиль сбил пешеходов, есть погибший и раненый

​В Хачмазе автомобиль сбил пешеходов, есть погибший и раненый

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были сбиты пешеходы.

Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован в поселке Мухтадыр.

Так, переходившего дорогу жителя Хачмазского района Нурмагомеда Сабир оглы Сеидалиева, 1961 года рождения и жителя Баку Ибрагима Ариф оглы Шахбазова, 1969 года рождения сбил автомобиль. От полученных ранений пешеход Н.Сеидалиев скончался на месте, а И.Шахбазова с различными травмами конечностей доставили в Хачмазскую центральную районную больницу.

После инцидента водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ведутся поиски виновника ДТП.

По факту ведется расследование. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!