​В Хачмазе автомобиль сбил пешеходов, есть погибший и раненый

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были сбиты пешеходы.
Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован в поселке Мухтадыр.
Так, переходившего дорогу жителя Хачмазского района Нурмагомеда Сабир оглы Сеидалиева, 1961 года рождения и жителя Баку Ибрагима Ариф оглы Шахбазова, 1969 года рождения сбил автомобиль. От полученных ранений пешеход Н.Сеидалиев скончался на месте, а И.Шахбазова с различными травмами конечностей доставили в Хачмазскую центральную районную больницу.
После инцидента водитель скрылся с места происшествия.
Сотрудниками дорожно-патрульной службы ведутся поиски виновника ДТП.
По факту ведется расследование.