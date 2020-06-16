​В Хачмазе автомобиль сбил пешеходов, есть погибший и раненый

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были сбиты пешеходы.

Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован в поселке Мухтадыр.

Так, переходившего дорогу жителя Хачмазского района Нурмагомеда Сабир оглы Сеидалиева, 1961 года рождения и жителя Баку Ибрагима Ариф оглы Шахбазова, 1969 года рождения сбил автомобиль. От полученных ранений пешеход Н.Сеидалиев скончался на месте, а И.Шахбазова с различными травмами конечностей доставили в Хачмазскую центральную районную больницу.

После инцидента водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ведутся поиски виновника ДТП.

По факту ведется расследование.