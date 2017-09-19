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    В Хачмазе автомобиль наехал на идущую по обочине женщину

    Женщина сильно пострадала© Report

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошла дорожная авария, а результате которой пострадал пешеход.

    Как сообщает Report, Шихмамедова Рейхан Мамедвели гызы 1966 г.р. была сбита легковым автомобилем, когда шла по обочине в центре района.

    Женщина получила травмы. Она была доставлена в районную центральную больницу, где ей оказали первую медпомощь.

    Ввиду тяжести состояния пострадавшей она была перевезена в Клинический медцентр №1 в Баку.

    Факт расследуется Хачмазским районным отделением полиции.

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