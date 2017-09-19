В Хачмазе автомобиль наехал на идущую по обочине женщину

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошла дорожная авария, а результате которой пострадал пешеход.
Как сообщает Report, Шихмамедова Рейхан Мамедвели гызы 1966 г.р. была сбита легковым автомобилем, когда шла по обочине в центре района.
Женщина получила травмы. Она была доставлена в районную центральную больницу, где ей оказали первую медпомощь.
Ввиду тяжести состояния пострадавшей она была перевезена в Клинический медцентр №1 в Баку.
Факт расследуется Хачмазским районным отделением полиции.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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