В Хачмазе автомобиль наехал на идущую по обочине женщину

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошла дорожная авария, а результате которой пострадал пешеход.

Как сообщает Report, Шихмамедова Рейхан Мамедвели гызы 1966 г.р. была сбита легковым автомобилем, когда шла по обочине в центре района.

Женщина получила травмы. Она была доставлена в районную центральную больницу, где ей оказали первую медпомощь.

Ввиду тяжести состояния пострадавшей она была перевезена в Клинический медцентр №1 в Баку.

Факт расследуется Хачмазским районным отделением полиции.