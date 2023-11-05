В Хачмазе арестован подозреваемый в убийстве 62-летней женщины

В Хачмазе задержан подозреваемый в убийстве 62-летней женщины.

В Хачмазе задержан подозреваемый в убийстве 62-летней женщины.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 31 октября в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении в частном доме тела жительницы города Хачмаз Мафизы Ширинбалаевой (1961 г.р.) со следами телесных повреждений.

В результате проведенных комплексных следственно-оперативных мероприятий возникли серьезные подозрения в том, что 21 октября Шахин Ахмедов (1985 г.р.) в ходе возникшего спора совершил умышленное убийство знакомой М.Ширинбалаевой, нанеся ей ножевые ранения.

По факту в Хачмазской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Шахин Ахмедов был привлечен в качестве обвиняемого, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается.