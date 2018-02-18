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    В Хачмазе 2 человека погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем

    Их тела были вытащены из деформированной машины

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В селе Агйазы Будуг Хачмазского района столкнулись автомобили марки «КамАз» и «ВАЗ».

    Как передает Report, информация об этом поступила на линию Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС.

    Согласно информации, привлеченные к месту события соответствующие спасательные группы Северного Регионального Центра вытащили тела двух пассажиров (их личности пока не установлены) из деформированного легкового автомобиля и передали по назначению. 

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