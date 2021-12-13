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В Хачмазе 15-летняя девушка пыталась покончить с собой

В Хачмазе 15-летняя девушка пыталась покончить с собой В Хачмазском районе совершена попытка суицида.
Происшествия
13 декабря 2021 г. 04:11
В Хачмазе 15-летняя девушка пыталась покончить с собой

В Хачмазском районе совершена попытка суицида.

Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Ханоба.

Так, Т.Алиева, 2006 года рождения в ночное время во дворе своего дома пыталась покончить жизнь самоубийством.

Однако, подоспевшая мать помогла снять веревку с ее шеи.

Она была доставлена ​​в Хачмазскую центральную районную больницу на машине скорой помощи.

По словам родственников, причиной попытки суицида 15-летней девушки стал отказ родителей в покупке ей одежды.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda 15 yaşlı qız geyim əşyalarına görə intihara cəhd edib 

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