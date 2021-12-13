В Хачмазе 15-летняя девушка пыталась покончить с собой

В Хачмазском районе совершена попытка суицида.
Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Ханоба.
Так, Т.Алиева, 2006 года рождения в ночное время во дворе своего дома пыталась покончить жизнь самоубийством.
Однако, подоспевшая мать помогла снять веревку с ее шеи.
Она была доставлена в Хачмазскую центральную районную больницу на машине скорой помощи.
По словам родственников, причиной попытки суицида 15-летней девушки стал отказ родителей в покупке ей одежды.
По факту ведется расследование.