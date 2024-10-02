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В Хачмазе задержан 10-классник, ранивший ножом одноклассника

В Хачмазе задержан 10-классник, ранивший ножом одноклассника В Хачмазе задержан школьник, нанесший ножевое ранение однокласснику.
Происшествия
2 октября 2024 г. 11:40
В Хачмазе задержан 10-классник, ранивший ножом одноклассника

В Хачмазе задержан школьник, нанесший ножевое ранение однокласснику.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, Айхан Насруллаев (2009 г.р.) задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.

11:07

В Хачмазе 10-классник ранил ножом своего одноклассника.

Как сообщает северное бюро Report, оба подростка учатся в 10-м классе средней школы №9.

Согласно информации, Айхан Насруллаев ранил Кянана Оруджова на почве конфликта. Насруллаева доставили в Хачмазскую центральную районную больницу, где ему провели хирургическую операцию. Состояние школьника удовлетворительное.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda sinif yoldaşını bıçaqlayan şagird saxlanılıb - YENİLƏNİB

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