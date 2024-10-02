В Хачмазе задержан 10-классник, ранивший ножом одноклассника

В Хачмазе задержан школьник, нанесший ножевое ранение однокласснику.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, Айхан Насруллаев (2009 г.р.) задержан сотрудниками полиции.
По факту ведется расследование.
11:07
В Хачмазе 10-классник ранил ножом своего одноклассника.
Как сообщает северное бюро Report, оба подростка учатся в 10-м классе средней школы №9.
Согласно информации, Айхан Насруллаев ранил Кянана Оруджова на почве конфликта. Насруллаева доставили в Хачмазскую центральную районную больницу, где ему провели хирургическую операцию. Состояние школьника удовлетворительное.
По факту ведется расследование.