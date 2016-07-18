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    В Хабаровске задержан азербайджанец, подозреваемый в вымогательстве у предпринимателя 3 млн. рублей

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали подозреваемого в вымогательстве трех миллионов рублей у хабаровского индивидуального предпринимателя.

    Как сообщает Report со ссылкой на УВМД по Хабаровскому краю, предприниматель сообщил в полицию, что в течение года на его сотовый телефон и посредством почтовых отправлений поступают сообщения о вымогательстве денежных средств. В случае неисполнения условий анонимный злоумышленник высказывал угрозы уничтожения и повреждения имущества заявителя.

    Для подтверждения реальности своих намерений подозреваемый сжег автомобиль потерпевшего стоимостью порядка четырех миллионов рублей.

    В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали 45-летнего приезжего из Азербайджана.

    В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье вымогательство.

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