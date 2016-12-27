В Хабаровске задержан азербайджанец, незаконно торговавший новогодними елками

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Хабаровске на елочном базаре задержан уроженец Азербайджана, нелегально продававший новогодние елки, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В Хабаровске сотрудники городской администрации и полиции, а также государственные лесные инспектора провели профилактическое мероприятие для выявления нелегальной продажи елок. В результате был задержан азербайджанец, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Он был доставлен в районный отдел полиции для дальнейших разбирательств.