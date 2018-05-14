В Хабаровске огласили приговор водителю, сбившему насмерть азербайджанца - ВИДЕО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В суде Хабаровска вынесен приговор 26-летнему таксисту, который в январе этого насмерть сбил уроженца Азербайджана на пешеходном переходе, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Местные СМИ отмечают, что погибший был родственником Анара Аллахверанова – фигуранта известного уголовного дела об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева.

Подсудимый полностью признал свою вину в ДТП и подробно рассказал, как произошел наезд. Водитель Toyota Corolla хотел скорее попасть домой и разогнал машину – по оценке эксперта, скорость превышала 80 километров в час. 58-летнего мужчину в темной одежде шофер не увидел.

Версия о том, что наезд был местью за убийство спортсмена, не подтвердилась.

Вместе с тем выяснилось, что водитель Toyota Corolla сфальсифицировал некоторые улики.

Водителя приговорили к трем годам колонии-поселения.

Родственники погибшего намерены требовать компенсации морального и материального вреда. В эту сумму войдут и расходы на ритуальные услуги – тело мужчины было отправлено на родину, в Азербайджан.