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В Гызылагаджском нацпарке задержан браконьер, охотившийся с использованием тока

В Гызылагаджском нацпарке задержан браконьер, охотившийся с использованием тока Задержан браконьер, который охотился на территории Гызылагаджского национального парка с использованием электрического тока.
Происшествия
8 января 2023 г. 11:07
В Гызылагаджском нацпарке задержан браконьер, охотившийся с использованием тока

Задержан браконьер, который охотился на территории Гызылагаджского национального парка с использованием электрического тока.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, нарушитель был выявлен в ходе очередного мероприятия, организованного сотрудниками Лянкяранского отдела Управления полиции на водном транспорте совместно с сотрудниками нацпарка в целях выявления лиц, занимающихся незаконной охотой и рыболовством.

Было установлено, что это житель Лянкяранского района Р. Мустафаев. Он незаконно ловил рыбу с использованием электрооборудования.

У задержанного были обнаружены и изъяты лодка, электрооборудование и другие инструменты охоты, а также незаконно выловленная рыба. Установлено, что Р.Мустафаев нанес материальный ущерб природе на сумму 1089 манатов.

По факту начаты проверки.

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Версия на азербайджанском языке Qızılağac Milli Parkında elektrik cərəyanı ilə ov edən şəxs saxlanılıb

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