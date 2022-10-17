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В Гёранбое произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие 

В Гёранбое произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие  В Гёранбойском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
17 октября 2022 г. 12:14
В Гёранбое произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие 

В Гёранбойском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, в результате ДТП с участием трех автомобилей погиб Маис Багиров, 1967 года рождения.

Еще пятеро - Орудж Оруджев, 1939 года рождения, Сахиба Оруджева, 1950 года рождения, Хумар Ахмедова, 1963 года рождения, Джейхун Ахмедов, 1962 года рождения, и Д.Ахмедова, 2017 года рождения, получили различные травмы.

Пострадавшие госпитализированы.

По факту проводится разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var 

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