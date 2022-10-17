В Гёранбое произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Гёранбойском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Гёранбойском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, в результате ДТП с участием трех автомобилей погиб Маис Багиров, 1967 года рождения.

Еще пятеро - Орудж Оруджев, 1939 года рождения, Сахиба Оруджева, 1950 года рождения, Хумар Ахмедова, 1963 года рождения, Джейхун Ахмедов, 1962 года рождения, и Д.Ахмедова, 2017 года рождения, получили различные травмы.

Пострадавшие госпитализированы.

По факту проводится разбирательство.