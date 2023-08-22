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В Гёранбое перевернулся микроавтобус

В Гёранбое перевернулся микроавтобус В Гёранбое перевернулся микроавтобус.
Происшествия
22 августа 2023 г. 17:29
В Гёранбое перевернулся микроавтобус

В Гёранбое перевернулся микроавтобус.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло на территории села Зейва Геранбойского района.

ДТП произошло вследствие внезапного выезда на полосу движения микроавтобуса двух велосипедистов. Водитель микроавтобуса, следовавшего из Мингячевира в Гёранбой, попытался избежать наезда на велосипедистов, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП один человек получил легкие травмы. Ему оказана амбулаторная помощь.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda mikroavtobus aşıb

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