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В Гёйгёле оштрафованы изменившие конструкцию своих автомобилей водители

В Гёйгёле оштрафованы изменившие конструкцию своих автомобилей водители Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Гёйгёльского РУП провели контрольно-профилактические мероприятия в целях предотвращения нарушений правил дорожного движения на территории района и обеспечения безопасности движения.
Происшествия
7 мая 2022 г. 10:44
В Гёйгёле оштрафованы изменившие конструкцию своих автомобилей водители

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Гёйгёльского РУП провели контрольно-профилактические мероприятия в целях предотвращения нарушений правил дорожного движения на территории района и обеспечения безопасности движения.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате проведенных мероприятий транспортные средства водителей, внесших изменения в конструкции автомобилей, задержаны и доставлены на временную стоянку отделения Государственной дорожной полиции.

Сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с молодыми людьми, совершившими правонарушения, сообщили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Нарушители были привлечены к административной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə avtomobillərinə konstruksiya dəyişikliyi edən sürücülər saxlanılıb

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