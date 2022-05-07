В Гёйгёле оштрафованы изменившие конструкцию своих автомобилей водители

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Гёйгёльского РУП провели контрольно-профилактические мероприятия в целях предотвращения нарушений правил дорожного движения на территории района и обеспечения безопасности движения.
Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате проведенных мероприятий транспортные средства водителей, внесших изменения в конструкции автомобилей, задержаны и доставлены на временную стоянку отделения Государственной дорожной полиции.
Сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с молодыми людьми, совершившими правонарушения, сообщили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Нарушители были привлечены к административной ответственности.