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В Гёйгёле задержаны лица, совершившие грабеж и воровство

В Гёйгёле задержаны лица, совершившие грабеж и воровство В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Гёйгёльским районным отделом полиции, задержан ранее судимый Рашад Новрузов.
Происшествия
16 февраля 2022 г. 08:53
В Гёйгёле задержаны лица, совершившие грабеж и воровство

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Гёйгёльским районным отделом полиции, задержан ранее судимый Рашад Новрузов.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, задержанный передан следствию вместе с вещественными доказательствами (золотое ожерелье).

Кроме того, в результате других оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом, были задержаны жители района Гюлага и его брат Эльвин Аскеров, подозреваемые в хищении в течение года высоковольтных линий электропередачи общей протяженностью 800 м. Эти лица переданы под следствие, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Göygöldə soyğunçuluq və oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

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