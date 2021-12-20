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В Гёйгёле задержан охранник, подозреваемый в продаже наркотиков в парке

В Гёйгёле задержан охранник, подозреваемый в продаже наркотиков в парке В Гёйгёльском районе Азербайджана задержан охранник, продававший в парке наркотики.
Происшествия
20 декабря 2021 г. 10:21
В Гёйгёле задержан охранник, подозреваемый в продаже наркотиков в парке

В Гёйгёльском районе Азербайджана задержан охранник, продававший в парке наркотики.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гёйгёльского районного отделения полиции, задержан Акиф Велиев, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотических средств для продажи.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый продавал наркотические средства в парке, где он работал охранником. Вместе с найденными вещественными доказательствами А.Велиев передан следственным органам.

Кроме того, сотрудниками районного отделения полиции в результате ряда оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые в незаконном приобретении и хранении наркотических средств Байрам Алекберов, Бахшели Мурсегулов, Фаиг Багиров, Вугар Садыгов, Эльшан Худавердиев, Мехман Керимов, Ровшан Мамедханов, Анар Атаев. У задержанных изъяли наркотические средства - героин, марихуану, метамфетамин и др.

Задержанные лица вместе с найденными вещественными доказательствами были переданы следственным органам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə istirahət parkında narkotik satan gözətçi saxlanılıb

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