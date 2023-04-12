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В Гёйгёле задержали подозреваемого в поджоге автомобилей

В Гёйгёле задержали подозреваемого в поджоге автомобилей В отдел полиции Гёйгёльского района поступила информация о возгорании легковых автомобилей BMW и Porsche на улице А.Гаджиева.
Происшествия
12 апреля 2023 г. 02:50
В Гёйгёле задержали подозреваемого в поджоге автомобилей

В отдел полиции Гёйгёльского района поступила информация о возгорании легковых автомобилей марок BMW и Porsche на улице А.Гаджиева.

Об этом сообщил Report главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

На место незамедлительно прибыли сотрудники районного отдела полиции и Государственной противопожарной службы МЧС. Пожар был потушен, пострадавших нет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении поджога задержан житель района, ранее судимый Фарид Гаджиев.

По факту продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке Göygöl sakini “BMW” və “Porsche”ni yandırmaqda şübhəli bilinir

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