В Гёйгёле задержали подозреваемого в поджоге автомобилей

В отдел полиции Гёйгёльского района поступила информация о возгорании легковых автомобилей марок BMW и Porsche на улице А.Гаджиева.
Об этом сообщил Report главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.
На место незамедлительно прибыли сотрудники районного отдела полиции и Государственной противопожарной службы МЧС. Пожар был потушен, пострадавших нет.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении поджога задержан житель района, ранее судимый Фарид Гаджиев.
По факту продолжается расследование.