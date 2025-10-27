В Гёйгёле возбудили уголовное дело по факту кражи скота

В Гёйгёльском районном отделе полиции возбудили уголовное дело по факту кражи 62 голов мелкого рогатого скота с фермы.

Об этом западному бюро Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

По его словам, правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, совершивших деяние.

Отметим, что инцидент произошел на ферме в поселке Гаджимелик. Неизвестные пробрались на хозяйство и увели 62 головы мелкого рогатого скота. Действия злоумышленников попали на камеру видеонаблюдения.