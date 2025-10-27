Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Гёйгёле возбудили уголовное дело по факту кражи скота

    Происшествия
    • 27 октября, 2025
    • 22:19
    В Гёйгёле возбудили уголовное дело по факту кражи скота

    В Гёйгёльском районном отделе полиции возбудили уголовное дело по факту кражи 62 голов мелкого рогатого скота с фермы.

    Об этом западному бюро Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

    По его словам, правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, совершивших деяние.

    Отметим, что инцидент произошел на ферме в поселке Гаджимелик. Неизвестные пробрались на хозяйство и увели 62 головы мелкого рогатого скота. Действия злоумышленников попали на камеру видеонаблюдения.

    кража Гейгель уголовное дело
    Фото
    Göygöldə fermadan heyvanların oğurlanması ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    22:35

    Действующий президент Кот-д'Ивуара переизбран на 4-й срок

    Другие страны
    22:32

    Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Сербии

    Индивидуальные
    22:19
    Фото

    В Гёйгёле возбудили уголовное дело по факту кражи скота

    Происшествия
    22:15

    ОПЕК+ обсудит увеличение добычи нефти в декабре на 137 тыс. б/с

    Энергетика
    21:56

    ХАМАС передаст тело еще одного израильского заложника

    Другие страны
    21:40

    СБР заявили о взятии под контроль ключевой военной базы в Судане

    Другие страны
    21:33
    Фото

    В суде оглашены очередные показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в армянском плену

    Происшествия
    21:29

    Кубок Азербайджана: Вход на матч "Нефтчи" — ЦСКА будет бесплатным

    Футбол
    21:14

    Reuters: Cтоимость сахара обвалилась до многолетнего минимума

    АПК
    Лента новостей