В Гёйгёле возбудили уголовное дело по факту кражи скота
Происшествия
- 27 октября, 2025
- 22:19
В Гёйгёльском районном отделе полиции возбудили уголовное дело по факту кражи 62 голов мелкого рогатого скота с фермы.
Об этом западному бюро Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.
По его словам, правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, совершивших деяние.
Отметим, что инцидент произошел на ферме в поселке Гаджимелик. Неизвестные пробрались на хозяйство и увели 62 головы мелкого рогатого скота. Действия злоумышленников попали на камеру видеонаблюдения.
